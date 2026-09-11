Celle, il Meeting Arcobaleno vola e si posiziona tra le prime 10 competizioni di atletica a livello nazionale

Celle Ligure. Il Meeting Arcobaleno EAP è tra i primi 10 Meeting di atletica in Italia, al 7° posto nella classifica 2026 di World Athletics, con 77.125 punti.

“Un risultato che ci rende davvero orgogliosi. – sottolinea il sindaco, Marco Beltrame – Un risultato straordinario per un piccolo Comune come il nostro, che da anni riesce a stare costantemente ai vertici, competendo con realtà e città molto più grandi”. Poi i ringraziamenti.

“Dietro a ciò, ci sono soprattutto persone. Per questo voglio ringraziare di cuore tutti gli organizzatori, i volontari, gli sponsor e tutti coloro che, da tanti anni, con passione, competenza e impegno, fanno sì che il Meeting Arcobaleno continui a essere un appuntamento di livello nazionale e internazionale e che il nome di Celle Ligure continui a essere conosciuto e apprezzato nel mondo dell’atletica”. Non solo Celle. “Un grande complimento va anche al Savona International Meeting, che quest’anno ha raggiunto il suo record di punteggio, 84mila punti, conquistando il quarto posto in Italia.

Celle e Savona insieme ai vertici dell’atletica nazionale: un risultato che rende l’intera provincia di Savona un’eccellenza dell’atletica italiana e internazionale” conclude il primo cittadino.