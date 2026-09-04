Celle, i 25 anni di “Giovani senza confini”: poesie a un passo dal mare in ricordo di Alberto Peluffo

Celle Ligure. Poesie per emozionare. Poesie per ricordare. Alberto Peluffo, indimenticato e un angolo di Celle dove fermarsi e ricordarlo.

“Giovani Senza Confini” torna a un passo dal mare, come ormai da 25 anni. Una nuova edizione del premio nazionale di poesia a cura dell’associazione culturale che porta il suo nome. Da 25 anni, questa iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Varazze e di quello di Celle, rappresenta un evento che li unisce in un bellissimo angolo del nostro mare.

In questi giorni si è riunita la giuria per decretare i nomi dei vincitori di entrambe le sezioni: quella dei bambini e ragazzi e quella tradizionale degli adulti. “Non è stato un compito facile, considerato l’alto numero di partecipanti. – spiegano gli organizzatori – Ogni anno i poeti presentano un elaborato su un tema preciso”. Quello di quest’anno: “Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare uno straordinario linguaggio”.

La giuria, composta da Anna Ratto, presidente dell’associazione, Mariangela Calcagno insegnante e assessore alla Cultura del Comune di Varazze, Elvira Todeschi, insegnante e attrice, la dottoressa Marina Piombo e il professor Massimiliano Parodi. Cerimonia di premiazione, sabato 5 settembre alle 18, presso il Bouffou, sul lungomare dove si trova la “Galleria delle poesie” prime classificate a tutte le edizioni del concorso. “Verranno premiate le prime tre poesie della sezione adulti e le prime cinque poesie della sezione bambini – ragazzi, oltre a qualche menzione speciale decisa dalla giuria. Il regolamento prevede che ogni poeta premiato scopra la sua esatta posizione in classifica solo al momento della premiazione.

“Il momento più bello del concorso – concludono – è quello di vedere la propria poesia scritta su piastrella e posta sulla parete della galleria. Infatti, la prima classificata di entrambe le sezioni e le eventuali menzioni speciali, oltre all’attestato e al premio ricordo, verranno anche scritte su una piastrella personalizzata, che resterà visibile a coloro che passeranno sul posto”. Le piastrelle sono realizzate dai ceramisti Andrea e Marcello Mannuzza. La posa avverrà durante l’evento e la premiazione. Ogni autore premiato, leggerà la sua poesia mentre Salvatore, storico collaboratore dell’associazione, sistemerà la piastrella sulla parete.

Presenterà Stefano Pastorino, voce di Radio Skylab e membro dell’Associazione Alberto Peluffo. Ai tasti del service audio-luci ci sarà Jacopo Zunino. Intermezzi musicali con Gianni Gollo al flauto traverso e la voce della giovane Camilla Zanchetta. Emozioni da vivere per l’evento in ricordo del caro Alberto Peluffo.