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Celle, funicolare dei Bottini ferma dal 5 ottobre per la revisione decennale dell’impianto

Per la durata di circa due mesi. Controlli e verifiche approfonditi di ogni componente

Generico settembre 2026

Celle Ligure. Dal prossimo 5 ottobre, a causa della revisione decennale e per circa due mesi, la funicolare dei Bottini non sarà utilizzabile.

“Si tratta di un intervento previsto dalla normativa che comporterà un controllo approfondito dell’intera funicolare, con la verifica praticamente di ogni componente dell’impianto, argani compresi” fanno sapere il sindaco Marco Beltrame e l’assessore Martina Giacchino.

“Le operazioni saranno effettuate in collaborazione con i tecnici ministeriali di ANSFISA, nell’ambito delle procedure previste per la revisione dell’impianto. La chiusura – spiegano – è quindi necessaria per permettere lo svolgimento in sicurezza di tutte le verifiche e delle attività tecniche funzionali alla revisione”.

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