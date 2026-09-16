Celle, Fondazione Nostra Signora di Misericordia. Il sindaco: “Il Comune non è rimasto a guardare. La priorità sono gli ospiti e i lavoratori”

Celle Ligure. Sulla situazione della Casa di Riposo, Fondazione Nostra Signora di Misericordia, interviene il sindaco, Marco Beltrame che da sempre monitora gli eventi che riguardano la storica struttura di via Boagno. “La situazione è complessa e i problemi non sono nuovi: hanno origine negli anni passati e si sono progressivamente aggravati”. Così il primo cittadino, anche alla luce delle recenti interrogazioni depositate ieri in Comune da parte dei gruppi di opposizione di Aria Nuova e Idea Comune.

“Il Comune, pur non potendo intervenire direttamente con risorse pubbliche trattandosi di una Fondazione privata, non è rimasto a guardare. Da quando siamo venuti a conoscenza delle criticità abbiamo avviato interlocuzioni con la Fondazione, la cooperativa, le organizzazioni sindacali e la Prefettura, lavorando per individuare possibili soluzioni.

La priorità – specifica – sono le persone ospitate nella struttura e i lavoratori che ogni giorno vi prestano servizio. Continueremo a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità, con serietà e determinazione. Su un tema così delicato non servono polemiche o speculazioni: servono lavoro, collaborazione e concretezza”.