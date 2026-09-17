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Dolore

Celle e l’addio a Giovanna Arecco: un cuore così grande, amato da tutti

Un’intera comunità stretta intorno alla sua bella famiglia, nel ricordo di una persona indimenticabile

Generico settembre 2026

Celle Ligure. Il dolore. Quello di una famiglia. Quello di un’intera comunità. Se ne è andata Giovanna Arecco. Quel viso aperto che tanto raccontava di una persona buona. Gli occhi luminosi di Giovanna, proprio com’era lei. Dentro e fuori.

Così Celle, un intero paese le si è stretto questa mattina nella parrocchia di San Michele. Stretto alla sua grande famiglia cui era legatissima. Una famiglia che non l’ha mai lasciata. Né mai la lascerà. Come tutti i cellesi.

Giovanna, l’Avis, la sua gente, legata da un dolore troppo grande. Difficile anche da scrivere. Lascia una comunità che piange in un giorno di profonda tristezza.

Addio, o forse arrivederci, a Giovanna. Un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Per lei fiori chiari. E poi la luce dei girasoli che tanto amava. E oggi un raggio di sole è volato via. Lontano.

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