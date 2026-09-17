Celle e l’addio a Giovanna Arecco: un cuore così grande, amato da tutti

Celle Ligure. Il dolore. Quello di una famiglia. Quello di un’intera comunità. Se ne è andata Giovanna Arecco. Quel viso aperto che tanto raccontava di una persona buona. Gli occhi luminosi di Giovanna, proprio com’era lei. Dentro e fuori.

Così Celle, un intero paese le si è stretto questa mattina nella parrocchia di San Michele. Stretto alla sua grande famiglia cui era legatissima. Una famiglia che non l’ha mai lasciata. Né mai la lascerà. Come tutti i cellesi.

Giovanna, l’Avis, la sua gente, legata da un dolore troppo grande. Difficile anche da scrivere. Lascia una comunità che piange in un giorno di profonda tristezza.

Addio, o forse arrivederci, a Giovanna. Un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Per lei fiori chiari. E poi la luce dei girasoli che tanto amava. E oggi un raggio di sole è volato via. Lontano.