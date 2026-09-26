Celle e i 18 anni di “Fiori, Frutta, Qualità”: il borgo si veste di profumi e colori

Celle Ligure. Il paese cambia veste e lo fa con fiori, profumi e colori. Torna, come consuetudine nell’ultimo fine settimana del mese di settembre, la manifestazione Fiori, Frutta, Qualità.

Un fine settimana che rende le vie del centro storico e la passeggiata a mare un vero e proprio giardino.

Presenti all’inaugurazione, oltre al padrone di casa, Marco Beltrame, l’assessore regionale Alessandro Piana e la consigliera regionale Sara Foscolo.

“Un compleanno importante, perché quest’anno la manifestazione celebra i 18 anni – sottolinea il sindaco – un evento che cresce sempre di più, grazie all’ impegno di tutti, in particolare di chi ha organizzato tutto fin da subito: Simonetta Chiarugi”.

Ricco calendario di appuntamenti per questi due giorni. Oltre ad ammirare l’allestimento della manifestazione, ci saranno spazi dedicati alla presentazione di libri in tema, laboratori, dimostrazioni e molti curiosi appuntamenti. Anche l’assessore regionale Alessandro Piana alla cerimonia di inaugurazione.

“Un evento ormai consolidato negli anni e sempre più ricco di novità e bellezza. Un’occasione preziosa per per il nostro territorio, per i produttori e i vivaisti in una stagione che ancora non è conclusa”.

Poi la soddisfazione di chi ha pensato a Fiori Frutta Qualità e ha realizzato una bellissima idea, Simonetta Chiarugi: “Siamo maggiorenni. Ogni anno cerchiamo di proporre qualcosa di nuovo. È una grande soddisfazione vedere il paese gremito di così tante persone. Un evento che cresce sempre di più e punta sempre a rinnovarsi”.