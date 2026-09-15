Celle, Casa di Riposo. Interrogazione di Germano Gadina (Idea Comune): “Chiarimenti”

Celle Ligure. Sulla situazione che riguarda la Fondazione Nostra Signora di Misericordia, interviene Germano Gadina, capogruppo di minoranza di Idea Comune e lo fa attraverso un’interrogazione depositata questa mattina in Comune.

“In relazione a una situazione di criticità presente presso la Residenza Protetta Fondazione N.S. della Misericordia si interroga il sindaco per sapere se il Comune sia stato informato dal presidente della Fondazione N.S. della Misericordia circa la situazione economica e finanziaria della fondazione stessa e sulle conseguenze che questa situazione potrà avere sul futuro dell’Ente e sulla continuità e qualità dei servizi resi dalla struttura”.

Poi Gadina prosegue. “Se il Comune sia stato informato circa il taglio orario del personale ed il conseguente stato di agitazione sindacale e abbia chiesto chiarimenti in relazione alle misure necessarie per garantire la regolare erogazione dei servizi assistenziali, se il Comune abbia ricevuto segnalazioni, anche da parte dei famigliari degli ospiti, relative alle condizioni ambientali o alla qualità dei servizi assistenziali e se ritiene che le condizioni di climatizzazione della struttura siano adeguate alle esigenze degli ospiti e dei dipendenti”.

Poi ancora. “Se il Comune, in merito ai punti precedenti, abbia formalmente richiesto alla Fondazione relazioni, rendiconti o altri documenti utili a comprendere la situazione effettiva della struttura e se abbia avuto contatti con ASL in merito alla situazione, anche per verificare le condizioni assistenziali e ambientali della residenza protetta, a tutela degli ospiti presenti.

Conclude: “Se il Sindaco intenda riferire al Consiglio Comunale con puntualità, trasparenza e documentazione adeguata sugli sviluppi della vicenda”.