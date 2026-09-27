Celle, 12 mesi con i militi della Croce Rosa nel nuovo calendario 2027

Celle Ligure. Ci saranno soprattutto loro nel calendario della Croce Rosa: i suoi militi. I volti, la simpatia di chi conosciamo e scatta per dare una mano. Sempre.

“Quest’anno vi terremo compagnia per 12 mesi con le foto dei nostri volontari che sono il vero cuore della nostra Pubblica Assistenza” sottolinea la presidente, Elsa Arecco.

Proprio così nel calendario del prossimo anno, ormai sono pochi i mesi che ci separano dal 2027, troveremo loro nelle immagini. Celle farà comunque sempre da sfondo naturalmente per celebrare la sua Pubblica Assistenza dove c’è sempre qualcuno preparato e pronto a intervenire. E proprio il paese ospita oggi il gazebo della Rosa, presente alla manifestazione Fiori, Frutta,

Qualità dove, in via Boagno, vicino al Comune, con un’offerta libera si può avere il nuovo calendario. In alternativa lo si trova nei locali della Croce in piazza Silvio Volta.