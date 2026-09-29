Celebrazioni per il Santo Patrono della Polizia di Stato, Miss Italia 2026 Sarah Rizea in prima fila con il gruppo delle Fiamme Oro

Savona. Dalle vasche del nuoto artistico ai riflettori del Teatro alla Scala, passando per la corona di più bella d’Italia. Sarah Rizea, diciotto anni, neo eletta Miss Italia 2026 e atleta azzurra del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, ha partecipato alla cerimonia con cui la Polizia di Stato ha celebrato il proprio anniversario a Milano. Una presenza che ha unito idealmente i valori dell’impegno sportivo ad alto livello al senso di appartenenza alle istituzioni, sotto gli occhi del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Dopo la celebrazione liturgica dedicata al patrono, San Michele Arcangelo, la cerimonia si è spostata alla Scala dove ha unito momenti d’onore, premi al merito e testimonianze di vicinanza ai giovani ed alle istituzioni.

All’evento ha partecipato una nutrita rappresentanza di studenti delle scuole superiori del territorio, chiamati a confrontarsi con gli agenti e tra di loro su temi cruciali quali la sicurezza stradale e ferroviaria, il cyberbullismo, la sicurezza informatica e l’inclusione.

Spazio, poi, alla musica come linguaggio universale e ponte tra istituzioni e cittadini. Rudy Zerbi, con la partecipazione straordinaria di Noemi, ha condotto il suggestivo concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi. Sul palco, le grandi pagine dell’opera lirica italiana sono state interpretate dalle voci del soprano Maria Agresta e del tenore Vittorio Grigolo, impreziosite dalla performance del virtuoso del violino Alessandro Quarta.

In questo contesto di festa, cultura e prevenzione, la partecipazione di Miss Italia 2026 assieme ai colleghi del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro ha incarnato l’immagine di una Polizia vicina ai giovani, capace di promuovere il talento, la disciplina e i valori che sono alla base dello sport ma anche dell’impegno civico e sociale e dello spirito di servizio alla base della missione condotta quotidianamente dalle nostre forze dell’ordine.

Soddisfatta Miss Italia, Sarah Rizea: “Sono onorata e commossa di essere stata invitata alla festa del patrono della Polizia di Stato, nel Teatro alla Scala. Quando Rudy Zerbi ha fatto il mio nome e mi sono alzata per ringraziare e salutare tutti, ho provato delle emozioni fortissime, come se fossi un’artista che si è appena esibita in teatro”.