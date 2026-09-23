Casella (AVS): “Vigili del fuoco di Albenga, chiediamo al Ministero di garantire piena funzionalità”

Albenga. “La chiusura di due camerate e della palestra nel distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga è un problema che va risolto in tempi rapidi, soprattutto se fosse confermata la dichiarazione di agibilità rilasciata lo scorso anno. Chiediamo agli enti interessati, in particolare al Ministero dell’Interno, di restituire la caserma nella sua interezza agli operatori di Albenga, che svolgono un ruolo essenziale nella difesa del nostro territorio, permettendo loro di usufruire dell’edificio nel pieno delle sue possibilità”. Jan Casella, consigliere regionale di AVS, lancia un appello al Ministero dell’Interno per chiedere la riapertura delle tre stanze chiuse temporanee nel distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga.

“Il Ministero ha stanziato circa 650 mila euro per mettere in sicurezza l’immobile dal punto di vista anti-sismico, ma quei fondi sono ancora bloccati. È arrivato il momento di utilizzarli in modo efficace, per assicurare ai vigili del fuoco un distaccamento all’altezza delle necessità territoriali e, di conseguenza, un servizio adeguato ai cittadini che beneficiano del loro impegno quotidiano. Sarebbe l’occasione giusta anche per rendere pienamente operativo il castello di manovra di Albenga, che attende da anni il rilascio delle omologazioni per essere utilizzato dai vigili del fuoco”.

“Ci auguriamo che le richieste degli operatori siano ascoltate, garantendo loro la piena funzionalità del distaccamento. I vigili del fuoco rappresentano un’istituzione preziosa per il nostro Paese: il loro operato è fondamentale nei momenti di emergenza e difficoltà, si deve fare tutto il possibile per consentire loro di lavorare nelle condizioni migliori”, dichiara Jan Casella.