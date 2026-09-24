Casella (AVS): “Riaprire il centro prelievi di Villanova, chiuso dopo oltre 40 anni di attività”

“La chiusura del centro prelievi di Villanova d’Albenga, aperto all’inizio degli anni ’80, costituisce un grave danno per l’assistenza sanitaria nell’entroterra ingauno e conferma il rischio legato all’apertura della Casa di Comunità nell’ospedale di Albenga. Pur di giustificare la presenza della Casa di Comunità e attrarre pazienti, adesso al Santa Maria di Misericordia ci sono due punti prelievi: quello ospedaliero e quello provvisorio di Villanova d’Albenga. Presenteremo un’interrogazione in Regione per chiedere di riportare questo servizio sul territorio villanovese, dove era utilizzato dagli abitanti delle valli Arroscia e Lerrone e di tutto il comprensorio”

Lo afferma Jan Casella, consigliere regionale di AVS, che chiede la riapertura del centro prelievi che è stato chiuso per trasferirlo nella Casa di Comunità di Albenga.

“La chiusura doveva essere provvisoria ma ormai si protrae da più di tre mesi. Lo spostamento del centro prelievi da Villanova alla Casa di Comunità è l’ennesima conferma del pericolo che denunciamo da tempo: realizzare le Case di comunità negli ospedali porta ad accentrare i servizi dentro i nosocomi, cancellando le sedi territoriali che sono più vicine alle esigenze dei cittadini, soprattutto a quelli dell’entroterra”, spiega il consigliere regionale di AVS.

“Il distretto di Villanova è attivo da oltre quarant’anni, in un’area geografica in continua crescita demografica. Prima era in piazza Mazzini, poi nel 1992 è stato spostato in via Martiri. In passato, la struttura ospitava ambulatori con numerosi specialisti, tra cui cardiologo, pediatra, assistente sociale, assistente sanitario, ginecologo, ostetrica, vigilatrice d’infanzia. Poi i pazienti hanno assistito al progressivo smantellamento, con la mancata sostituzione degli operatori che nel tempo sono andati in pensione o si sono trasferiti. Nell’ultimo periodo era rimasta l’attività del centro prelievi, disponibile tre giorni alla settimana e che nel 2024 ha effettuato 3 mila 223 prelievi per esami di laboratorio”, conclude Jan Casella.