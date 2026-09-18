Carcere di Marassi, detenuto sale sul tetto in segno di protesta

Liguria. Un detenuto del carcere di Marassi, in segno di protesta, si è arrampicato sul tetto dei cortili passeggi della terza sezione. È successo giovedì pomeriggio, e poco prima delle 18 gli agenti della polizia penitenziaria stavano ancora gestendo la situazione e la messa in sicurezza. Secondo quanto riferito dal SAPPE, si sarebbe trattato di un atto protesta per chiedere il trasferimento in un istituto penitenziario del Piemonte, così da poter essere più vicino ai propri familiari.

La protesta si è protratta per circa due ore, durante le quali gli uomini della polizia penitenziaria hanno operato riuscendo infine a far desistere il detenuto e a ricondurlo all’interno dell’istituto. Fortunatamente, al termine dell’intervento, non si sono registrati feriti né tra il personale né tra i detenuti.

“Siamo profondamente amareggiati per quanto sta accadendo ancora una volta a Marassi – è il commento di Guido Pregnolato, segretario regionale USPP – Al momento non sono noti i motivi che hanno spinto il detenuto a mettere in atto questa forma di protesta, ma ciò che è certo è che ancora una volta i colleghi sono chiamati a gestire una situazione critica in un settore che da tempo chiediamo venga messo in sicurezza”.

Da tempo l’USPP ha evidenziato la necessità di intervenire sui cortili passeggi della terza sezione, proprio per impedire che possano essere utilizzati per iniziative di protesta come quella verificatasi oggi e, al tempo stesso, per ridurre il rischio che attraverso quell’area possano essere introdotte all’interno dell’istituto sostanze o oggetti illegali.

“Abbiamo chiesto interventi concreti – conclude Pregnolato – tra cui l’installazione di sistemi antiscavalcamento e di reti anti-getto. Non stiamo parlando di richieste nuove: sono problematiche che abbiamo rappresentato da tempo. Il riscontro ricevuto dalla Direzione, tuttavia, continua a essere caratterizzato da riferimenti a futuri progetti e interventi programmati. Ma nel frattempo gli eventi critici continuano a verificarsi e sono gli agenti a doverne gestire le conseguenze. Non possiamo continuare ad aspettare”.

L’USPP richiama inoltre l’attenzione sulle condizioni complessive dell’istituto genovese, che, secondo il sindacato, sta vivendo una situazione sempre più complessa sotto il profilo della gestione della sicurezza.

“Marassi è diventato ormai l’istituto penitenziario più problematico della Liguria e non possiamo pensare di affrontare una situazione di questa portata soltanto attraverso la capacità di sacrificio e professionalità degli agenti. Il personale sta facendo il proprio dovere, anche oggi, ma non può essere lasciato solo a gestire criticità che richiedono interventi strutturali”.

“Ancora una volta gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria hanno dimostrato professionalità, equilibrio e capacità di gestione di una situazione potenzialmente molto pericolosa – sottolinea Donato Capece, segretario generale del SAPPE -. Due ore trascorse a gestire un detenuto sulla copertura di un passeggio significano due ore di massima attenzione, di rischio e di responsabilità per il personale intervenuto. E fortunatamente questa volta non dobbiamo registrare conseguenze fisiche”.

“Ma non possiamo limitarci a registrare ogni volta che un’emergenza si conclude senza feriti – prosegue Capece -. Occorre prevenire. Le coperture dei passeggi devono essere oggetto di una verifica puntuale sotto il profilo della sicurezza: se un detenuto riesce a raggiungere una zona non consentita, bisogna interrogarsi immediatamente sulle condizioni strutturali che lo hanno reso possibile. La sicurezza penitenziaria non può essere affidata soltanto alla capacità degli agenti di intervenire dopo che il problema si è manifestato”.

Per il SAPPE Liguria intervengono Claudio Panetta e Angelo Mezzacapa, dirigenti regionali del sindacato: “Esprimiamo il nostro apprezzamento agli agenti di Marassi che hanno gestito con grande professionalità una protesta durata circa due ore, evitando che una situazione delicata potesse degenerare. È questo il lavoro quotidiano della Polizia Penitenziaria: intervenire in contesti imprevedibili, spesso senza poter contare su condizioni operative ottimali“.

“L’episodio – aggiungono Panetta e Mezzacapa – ripropone però una questione che non può essere ignorata: la sicurezza dei cortili passeggio e delle relative coperture. Bisogna verificare se siano necessarie modifiche, protezioni o altri accorgimenti per impedire che tali aree possano essere utilizzate dai detenuti per raggiungere zone non consentite. Non aspettiamo che accada qualcosa di irreparabile prima di intervenire”.

Il SAPPE chiede quindi all’amministrazione penitenziaria un intervento urgente sulle condizioni strutturali dei passeggi e delle coperture di Marassi, con una ricognizione complessiva delle possibili criticità e l’adozione delle misure necessarie a tutelare detenuti e personale.

“Marassi è un istituto complesso, nel quale la Polizia Penitenziaria affronta quotidianamente situazioni di particolare difficoltà – concludono i dirigenti SAPPE Liguria -. Agli agenti non servono soltanto parole di apprezzamento dopo ogni emergenza: servono strumenti, organici e strutture sicure”.

Capece conclude: “Il personale della Polizia Penitenziaria continua a fare la propria parte, spesso andando oltre le proprie possibilità. Ora chiediamo all’Amministrazione di fare la sua, con interventi concreti e tempestivi. La sicurezza non si improvvisa e non si può attendere che sia un nuovo incidente a indicare dove intervenire”.