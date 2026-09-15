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Carcarese, spicca il giovane Elia Ferrero: “Mia prestazione grazie alla fiducia di mister e compagni”

Tra i più positivi nella partita persa 2-1 contro il Rivasamba nonostante una bella prova collettiva

La Carcarese spaventa il Rivasamba, va in vantaggio con Berretta ma non riesce a gestirlo. E un errore del portiere Saettone costa la sconfitta per 2-1 contro i quotati genovesi. L’ambiente biancorosso è però sereno vista la prestazione offerta dalla squadra e, come affermato da mister Valmati, il più grande rammarico ed errore è stato il non chiudere la partita. L’esterno classe 2008 Elia Ferrero è stato tra le note liete della domenica. Così si è espresso ai microfoni dell’ufficio stampa biancorosso:

“La mia prestazione di oggi è arrivata grazie alla fiducia di chi ha creduto in me, a partire dal mister e anche i compagni. Con il passare del tempo mi sto abituando alla categoria. Per quanto riguarda il risultato, c’è un po’ di amaro in bocca, tutta la squadra ha fatto un’ottima prestazione, abbiamo fatto il nostro gioco e messo molto in difficoltà una squadra forte come il Rivasamba”.

“Il gruppo è molto unito, si è visto in campo, sono molto contento per il secondo anno di indossare questi colori. Domenica con la Genova Calcio, sarà una partita tosta, la prepareremo con tanto ambizione e tanta voglia di rivalsa”.

 

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