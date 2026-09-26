Carcare, al Teatro Santa Rosa si apre la nuova stagione di spettacoli di prosa e concerti

Carcare. Nuova stagione teatrale al Santa Rosa di Carcare: ieri sera, 25 settembre, è stato presentato il cartellone con gli spettacoli in programma a partire dal 24 ottobre, quando salirà sul palco la Compagnia “La Torretta” di Savona con la commedia brillante, in genovese, di L. Orengo “Suttu a chi tucca” commedia brillante, in genovese, di L. Orengo.

Sabato 14 novembre sarà la volta di “Divina il Blue”, Il Purgatorio di Dante e la musica di G. Gershwin: secondo appuntamento della trilogia di Giannino Balbis, poeta e saggista e Alessandro Collina, pianista jazz di fama internazionale.

Il 28 novembre la Compagnia “La Valigia del Comico” di Imperia presenta “Chiave per due” commedia di Jhon Capman e Dave Freeman.

Sabato 12 dicembre “Metti una sera a cena”, commedia di Giuseppe Patroni Griffi sul tema dei rapporti sentimentali, con la Compagnia “Tanto di Cappello” di Novara.

E ancora, sabato 16 gennaio i “Teatri D’Imbarco” di Firenze presentano “Quanta strada ha fatto Bartali” con Beatrice Visibelli. Regia: Nicola Zavagli.

Sabato 30 gennaio concerto di Valerio Chiovarelli e Massimiliano Pettinato dal titolo “Un mantice, mille storie: viaggio nelle anime della fisarmonica”.

Il 6 febbraio la Band “Luci alla Ribalta Project” di Saluzzo omaggeranno Lucio Battisti e Lucio Dalla in “Due luci…due anime”.

Sabato 20 febbraio toccherà alla “Nuova Filodrammatica Carrucese” di Carrù presentare “Ma che bèla domenica”, commedia brillante, in dialetto piemontese, di Samy Fayad, Regia di Massimo Tomelli.

Il 27 febbraio concerto di Alice Nappi con Metamorfosi”. Il violino moltiplicato.

Sabato 13 marzo Lautaro Acosta di Torino presenta “Quartetto”, concerto con Lautaro Acosta al violino, Martin Troncozo chitarra e voce, Alfredo Castellani al pianoforte, Francisco Brito bombo legüero.

Sabato 20 marzo sarà la volta della Compagnia “I Guirti” di Savona con la commedia di Neil Simon “A piedi nudi nel parco”.

Sabato 3 aprile Fabio Fiori presenta “Torno a fare il cuoco”, storia vera di un attore professionista che si distrae tra mille difficoltà ma tiene duro e non molla da ormai 30 anni.

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile si gioca in casa con la Compagnia “Gli Atti Unici” di Carcare ne “La cena dei cretini” di Francis Veber. Regia di Davide Diamanti.

Tutti gli spettacoli prenderanno il via alle ore 21.

Costo abbonamenti e biglietti

Abbonamento a 10 spettacoli di prosa: 80 euro

Abbonamento a 6 spettacoli di prosa: 50 euro (scelti al momento dell’acquisto e non modificabili)

Abbonamento a 4 spettacoli di prosa: 30 euro (ridotto per giovani sino alla V superiore)

Abbonamento a 3 concerti: 35 euro

Abbonamento “FULL”: 110 euro (10 spettacoli di prosa + 3 concerti)

Singolo spettacolo di prosa: 12 euro

Singolo concerto e spettacolo di Fabio Fiori e Teatri d’Imbarco: 15 euro

Prenotazioni e abbonamenti presso fiorista “Mio giardino”, via Garibaldi Carcare. Tel. 019-510161.

Per Info: Tel. 338-9044672, e-mail: teatrocarcare@gmail.com