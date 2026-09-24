Carburanti: benzina e gasolio calano alla pompa, ma resta la tensione sui prezzi

Liguria. Il caro carburanti resta tra le maggiori preoccupazioni degli utenti così come delle stesse aziende, anche liguri e savonesi. Secondo gli ultimi dati, alla pompa arriva un altro piccolo ribasso, ma sul mercato internazionale il segnale è tutt’altro che rassicurante. Benzina e gasolio scendono infatti di appena un millesimo al litro, mentre il diesel potrebbe tornare a correre sui mercati petroliferi, spinto dai timori legati alla possibile stretta americana sulle esportazioni.

È questo il paradosso di oggi, 24 settembre: i prezzi per gli automobilisti italiani registrano un lieve calo, ma all’orizzonte si profila una nuova pressione sui listini. L’ipotesi dell’amministrazione Trump di bloccare le esportazioni statunitensi di gasolio ha fatto ieri impennare le quotazioni del diesel, dopo una settimana di forti ribassi. Anche la benzina ha invertito la rotta, segnando il secondo rialzo consecutivo.

Il motivo è semplice: gli Stati Uniti rappresentano una quota pesante del mercato mondiale. Circa il 20% del diesel trasportato via nave nel mondo arriva infatti dagli Usa. Un eventuale blocco delle esportazioni ridurrebbe l’offerta internazionale e potrebbe tradursi in nuovi aumenti alla pompa.

Per ora, però, gli automobilisti possono contare su una sostanziale stabilità. Sulla rete stradale nazionale la benzina self service viene venduta mediamente a 2,154 euro al litro, un millesimo in meno rispetto a ieri. Il gasolio scende anch’esso di un millesimo, a 2,338 euro al litro. Il Gpl resta fermo a 0,748 euro al litro, mentre il metano sale a 1,884 euro al chilogrammo.

La situazione peggiora leggermente sulle autostrade. La benzina self service si mantiene a 2,245 euro al litro, mentre il gasolio sale a 2,419 euro, con un incremento di un millesimo. Stabili Gpl e metano, rispettivamente a 0,885 e 1,799 euro.

I dati rilevati da Staffetta Quotidiana alle 8 di ieri mattina, su circa 24mila distributori, mostrano inoltre una differenza significativa tra compagnie e pompe bianche. La benzina self service è a 2,157 euro al litro, con le pompe bianche leggermente più convenienti: 2,152 euro contro i 2,157 delle compagnie. Nel servito, invece, la media sale a 2,287 euro, arrivando a 2,329 euro presso le compagnie.

Anche per il gasolio il divario è evidente: 2,343 euro al litro nel self service, con 2,345 euro presso le compagnie e 2,333 alle pompe bianche. Nel servito si arriva a 2,474 euro, con un picco di 2,514 euro presso le compagnie.

Il quadro resta quindi sospeso tra due tendenze opposte: da una parte qualche piccolo ribasso che offre un minimo di respiro agli automobilisti, dall’altra un mercato internazionale che torna a mandare segnali di tensione. E se la stretta sulle esportazioni americane dovesse concretizzarsi, il timore è che il conto possa tornare rapidamente a crescere anche per chi ogni giorno deve fare il pieno.