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Esibizione

“Canzoni e campioni”, Massimo Schiavon canta nella sua Laigueglia

Massimo Schiavon canterà nella sua Laigueglia insieme ai maestri Matteo Ferrando, Alberto Garassino, Christophe Laurenti e Fabio Tessitore

Generico settembre 2026

Laigueglia. “Canzoni e campioni”. E’ il titolo del concerto di Massimo Schiavon in programma domenica 6 settembre alle 21 sulla Terrazza Giuliano a Laigueglia.

Massimo Schiavon canterà nella sua Laigueglia insieme ai maestri Matteo Ferrando, Alberto Garassino, Christophe Laurenti e Fabio Tessitore.

Un viaggio musicale imperdibile con Schiavon grande autore ed interprete. E’ un artista che ama da sempre la sua terra: “Sono molto felice ed emozionato di poter suonare e cantare nel mio borgo. Il concerto è un viaggio fra le moltissime collaborazioni che hanno connotato la mia carriera artistica. Sarà anche l’occasione per ascoltare sul palco una band di grandi musicisti e amici con cui, da sempre, condivido la mia esperienza musicale” conclude Schiavon.

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