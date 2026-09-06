Campionati italiani di pattinaggio su strada a Vado Ligure, Ferro: “Una conferma alla nostra attrattività sportiva”

“Per quattro giorni Vado Ligure è stata la vera casa del pattinaggio su strada, una disciplina in forte crescita che, anche in questa occasione, ha saputo regalare spettacolo e momenti di altissimo livello. È stata una grande emozione poter assistere dal vivo alle performance dei migliori atleti italiani e premiare i campioni d’Italia della specialità ‘Giro Sprint’. In un ‘Chittolina’ in festa per l’entusiasmo di tifosi e appassionati, i Campionati Italiani hanno confermato ancora una volta la capacità della Liguria di ospitare manifestazioni sportive di grande rilievo nazionale”.

Queste le parole del vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Campionati Italiani di Pattinaggio su Strada, alla presenza del presidente di Roller Sports Matteo Polletti e dei rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive locali.

“Eventi di questa portata, infatti, producono ricadute che vanno ben oltre il risultato agonistico: in questi giorni abbiamo registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, con gli spalti costantemente gremiti, a cui si aggiungono gli effetti positivi sul piano economico, turistico e commerciale per il territorio, per le attività e per le strutture ricettive della zona”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli organizzatori della Roller Sports e a tutte le istituzioni politiche e sportive che, con la loro presenza e il loro impegno, hanno contribuito a rendere ancora più prestigioso questo appuntamento. Un risultato che conferma quanto lo sport rappresenti per la Liguria un importante strumento di attrattività e di promozione del territorio” conclude.