Savona. E’ stata riaperta al traffico alle 6 di questa mattina anche la carreggiata in direzione Torino dell’autostrada A6 tra il bivio con l’A10 e Altare. Il tratto era stato chiuso ieri dopo l’incendio del camion carico di carta.

La riapertura è stata possibile grazie al lavoro ininterrotto dei tecnici e delle maestranze che sono stati impegnati tutta la notte per poter ripristinare i danni causati dall’evento.

Si è provveduto alla sostituzione delle barriere di sicurezza laterali nel tratto interessato dall’incendio e sono tuttora in corso le attività di rifacimento della pavimentazione sulla corsia danneggiata dall’evento.

Entro la mattinata odierna sarà possibile riportare la viabilità nella tratta Savona-Altare, nella configurazione precedente all’evento (apertura di una corsia per senso di marcia sulla carreggiata in direzione Torino e chiusura della carreggiata in direzione Savona per la riattivazione dei cantieri).

L’incendio di ieri pomeriggio è stato domato grazie al pronto intervento di quattro squadre dei Vigili del Fuoco intervenute e all’elicottero. Alle 16.30 è stata aperta la carreggiata in direzione Savona grazie alla rimozione temporanea del cantiere.