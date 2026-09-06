Caldonazzo: numerose medaglie per la Sabazia al meeting nazionale giovanile

Caldonazzo. Oggi, domenica 6 settembre, e negli scorsi giorni si è svolto il Meeting nazionale Canoagiovani a Caldonazzo, in Trentino, dove, si sono sfidati oltre 800 giovani provenienti da tutta l’Italia. La Canottieri Sabazia ha schierato una squadra composta da sette giovani atleti: Jacopo Fontana, Livio Vaccari, Beatrice Bosca, Gioele Boccardo, Patrick Laratta, Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti.

Già dal venerdì la Sabazia conquista medaglie: la prima è arrivata con il K2 allievi B di Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti, i quali hanno vinto l’oro nei 2000m. Ma i maggiori risultati sono arrivati il sabato nei 200m dove i giovani atleti hanno conquistato un argento e due bronzi. Due di queste medaglie sono state conquistate dal K2 allievi B di Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti e la terza dal K1 allievi B di Gabriele Cerruti. La trasferta si conclude al meglio con l’oro di Gabriele Cerruti nel K1 4.20 Allievi B ottenuto la domenica.

“Una grande esperienza per i nostri giovani, dove hanno potuto dimostrare i frutti del loro duro lavoro, ora tornano dalla trasferta più uniti di prima e decisi a tornare in acqua per migliorarsi in vista dell’ultima gara della stagione: il Trofeo Medaglia d’argento Presidente della Repubblica che si terrà a Savona il 26 e 27 settembre.” commenta Marco Tarditi, istruttore federale e tecnico per la trasferta.

La Canottieri Sabazia tornerà in acqua già il prossimo weekend con la squadra di Canoa Velocità impegnata a Milano nei Campionati Italiani per società.

Di seguito tutti i piazzamenti degli atleti savonesi.

1° posto Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti K2 5.20 2000m Allievi B Maschile

1° posto Gabriele Cerruti K1 4.20 200m Allievi B Maschile

2° posto Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti K2 5.20 200m Allievi B Maschile

3° posto Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti K2 5.20 200m Allievi B Maschile come C.R. Liguria

3° posto Gabriele Cerruti K1 4.20 200m Allievi B Maschile come C.R. Liguria

4° posto Livio Vaccari K1 4.20 2000m Allievi B Maschile

4° posto Livio Vaccari K1 4.20 200m Allievi B Maschile

4° posto Raffaello Brichese K1 4.20 200m Allievi B Maschile

4° posto Livio Vaccari, Gioele Boccardo, Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti K4 8.50 200m Allievi B Maschile come C.R. Liguria

4° posto Jacopo Fontana K4 200m open Cadetti con Canoa Kayak Versilia

5° posto Livio Vaccari, Gioele Boccardo e Patrick Laratta K1 4.20+K2 5.20 200m Allievi B Maschile

6° posto Beatrice Bosca K2 5.20 200m Allievi B Femminile con Marta Pannuti come C.R. Liguria

7° posto Jacopo Fontana K1 200m Cadetti B Maschile

7° posto Beatrice Bosca K1 4.20 200m Allievi B Femminile

7° posto Gioele Boccardo K1 4.20 200m Allievi B Maschile

9° posto Beatrice Bosca K1 4.20 2000m Allievi B Femminile

9° posto Patrick Laratta K1 4.20 200m Allievi B Maschile

9° posto Gioele Boccardo e Patrick Laratta K2 5.20 2000m Allievi B Maschile

12° posto Jacopo Fontana K1 2000m Cadetti B Maschile