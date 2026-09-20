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Cordoglio

Calcio locale in lutto per la scomparsa di mister Gianni Tobia

Il figlio Fabio: "Ciao papà. Ora puoi tornare a giocare e fare gol... Sei e sarai sempre il migliore"

Generico settembre 2026

Il mondo sportivo savonese piange la scomparsa di Gianni Tobia. Calciatore di tante squadre liguri e decano degli allenatori dei settori giovanili della nostra provincia. Tante generazioni sono cresciute con i suoi insegnamenti sui campi da calcio.

Negli ultimi anni ha legato il suo nome al Legino, dove con suo figlio Fabio ha contribuito a ricostruire il settore giovanile verdeblù rendendolo punto di riferimento per il nostro movimento. Non solo allenatore, ma anche attaccante nei suoi trascorsi da giocatore.

“Ciao papà. Ora puoi tornare a giocare e fare gol ……sei e sarai sempre il migliore”, il messaggio del figlio Fabio, a cui ha trasmesso la passione per questo sport insieme ai nipoti Nicolò e Alessio.

La redazione di IVG porge le più sentite condoglianze ai familiari di Gianni Tobia.

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