Calcio locale in lutto per la scomparsa di mister Gianni Tobia

Il mondo sportivo savonese piange la scomparsa di Gianni Tobia. Calciatore di tante squadre liguri e decano degli allenatori dei settori giovanili della nostra provincia. Tante generazioni sono cresciute con i suoi insegnamenti sui campi da calcio.

Negli ultimi anni ha legato il suo nome al Legino, dove con suo figlio Fabio ha contribuito a ricostruire il settore giovanile verdeblù rendendolo punto di riferimento per il nostro movimento. Non solo allenatore, ma anche attaccante nei suoi trascorsi da giocatore.

“Ciao papà. Ora puoi tornare a giocare e fare gol ……sei e sarai sempre il migliore”, il messaggio del figlio Fabio, a cui ha trasmesso la passione per questo sport insieme ai nipoti Nicolò e Alessio.

La redazione di IVG porge le più sentite condoglianze ai familiari di Gianni Tobia.