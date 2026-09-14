Calcio a 7 over: La Fortezza Savona vince il campionato nazionale Libertas

Udine. La Fortezza Savona, guidata dall’allenatore giocatore Stefan Marian, ha vinto, ad Udine, il campionato nazionale di calcio Libertas a 7 over.

I biancorossi nella finale per il primo posto hanno superato per 5-2 la compagine triestina del Campanelle. L’inizio per i savonesi è stato in salita.

Nella prima partita della manifestazione ben organizzata dalla Lega Calcio Collinare Friuli guidata da Daniele Tonino la squadra composta da: Samuel Di Cianni, Gabriele Germano, Lorenzo Buso, Alin Marius Jurchescu, Matteo Gaudino, Manuel Gaggero, Stefan Marian, Davide Bacino è stata battuta per 6-4 dalla Sicilia (Grifoni). Poi tutta è stato in ascesa.

Nella seconda sfida Marian e compagni hanno battuto 3-2 il Campanella, gli stessi che poi hanno superato in finale ed i veneti del Sile Treviso, staccando il pass per la finale.

La Fortezza Savona, oltre al titolo nazionale Libertas ha ottenuto due premi speciali, quello per il miglior giocatore, assegnato dalla Giuria a Stefan Marian, e al capocannoniere andato a Matteo Gaudio. Alla cerimonia di premiazione presente il vicepresidente nazionale Libertas Amabile Bonafede.