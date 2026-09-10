Cairo Montenotte. Incidente questo pomeriggio intorno alle 18:00 sul cavalcavia della Sp29, all’altezza dell’incrocio per Bragno.

Due i mezzi coinvolti che si sono scontrati frontalmente: una Yaris e un BMW. Ancora da chiarire la dinamiche dell’accaduto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo. Ad occuparsi dei rilievi del caso e della gestione del traffico presenti due pattuglie dei carabinieri.

Al momento la strada è regolarmente aperta, ma il traffico è intenso in entrambe le direzioni. Nello scontro due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, e sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.