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Scontro

Cairo, frontale sul cavalcavia della Sp29: due feriti trasportati in ospedale fotogallery

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio per Bragno. Sul posto i carabinieri e la Croce Bianca

Cairo, frontale sul cavalcavia della Sp29

Cairo Montenotte. Incidente questo pomeriggio intorno alle 18:00 sul cavalcavia della Sp29, all’altezza dell’incrocio per Bragno.

Due i mezzi coinvolti che si sono scontrati frontalmente: una Yaris e un BMW. Ancora da chiarire la dinamiche dell’accaduto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo. Ad occuparsi dei rilievi del caso e della gestione del traffico presenti due pattuglie dei carabinieri. 

Al momento la strada è regolarmente aperta, ma il traffico è intenso in entrambe le direzioni. Nello scontro due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, e sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

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