Cairo, capanno di attrezzi in fiamme: incendio domato dai vigili del fuoco

Questa mattina intorno alle 8:30 i Vigili del Fuoco del distaccamento cairese sono intervenuti per un incendio di un capanno degli attrezzi nel comune di Cairo Montenotte.
L’allarme è scattato a seguito del denso fumo sprigionato dalle fiamme, che hanno avvolto la struttura in legno.
Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i militi della Croce Bianca di Cairo.
Non si registrano persone coinvolte: nessun ferito o intossicato per il rogo.
Restano ancora da appurare le cause che hanno originato l’incendio.
Più informazioni