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Rogo

Cairo, capanno di attrezzi in fiamme: incendio domato dai vigili del fuoco

Provvidenziale l'intervento dei pompieri

incendio capannone
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Questa mattina intorno alle 8:30 i Vigili del Fuoco del distaccamento cairese sono intervenuti per un incendio di un capanno degli attrezzi nel comune di Cairo Montenotte.

L’allarme è scattato a seguito del denso fumo sprigionato dalle fiamme, che hanno avvolto la struttura in legno.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i militi della Croce Bianca di Cairo.

Non si registrano persone coinvolte: nessun ferito o intossicato per il rogo.

Restano ancora da appurare le cause che hanno originato l’incendio.

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