Agg. 12.50. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite con la bonifica dell’area e la messa in sicurezza della carreggiata. Il camion coinvolto nell’incidente è stato portato via da un mezzo del soccorso stradale. La strada è stata riaperta il traffico in entrambe le direzioni di marcia. Fine degli aggiornamenti

Cairo Montenotte. Strada temporaneamente chiusa al traffico – in direzione Cairo – sulla Strada Statale 29 Var “Variante di Carcare e Collina Vispa”, a Cairo Montenotte, a causa dell‘incendio di un mezzo pesante.

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, sabato 12 settembre, al km 3,500, sulla variante in prossimità dell’area che precede l’ingresso autostradale di Altare. A prendere fuoco è stata la parte anteriore di un un autoarticolato compattatore adibito al trasporto rifiuti. Le fiamme hanno interessato la cabina e il vano motore.

Il conducente del mezzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenute la squadra del Distaccamento di Cairo Montenotte e una squadra da Savona con autobotte, impegnate nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e nella successiva messa in sicurezza dell’area. Il mezzo pesante, al momento dell’incendio, risultava completamente vuoto.

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Cairo, camion dei rifiuti prende fuoco sulla variante di Vispa

Sul posto anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per consentire il ripristino della circolazione.

Nonostante il rogo sia stato spento, la strada al momento rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni, in attesa del completamento delle operazioni e della messa in sicurezza della carreggiata.

Al momento la strada risulta aperta in direzione Altare.