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Riqualificazione

Cairo, al via i lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Savonarola

Verranno sostituite le lastre in pietra e sarà regolamentato l'accesso dei veicoli dei residenti

piazza savonarola cairo

Cairo Montenotte. Da lunedì 7 settembre prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Savonarola, uno spazio centrale della città sul quale si affacciano la Chiesa di San Sebastiano, il Ferrania Film Museum e la Biblioteca.
La prima fase dell’intervento riguarderà la sostituzione delle lastre in pietra, mentre tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre è prevista una seconda fase dedicata alla sigillatura e al ripristino delle fughe dell’intera pavimentazione in porfido.

“Si tratta di un intervento ormai necessario – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione – Nonostante la sistemazione della piazza risalga agli ultimi quindici anni, nel tempo diverse lastre si sono danneggiate e sono già state oggetto di sostituzioni puntuali. Le condizioni attuali richiedono oggi una manutenzione più organica e incisiva, per garantire maggiore sicurezza, decoro e una migliore conservazione della pavimentazione”.
Durante questa prima fase, della durata prevista di circa una settimana, si cercherà di garantire per quanto possibile l’accesso alle abitazioni e alle autorimesse. Dalle ore 8 alle ore 17 l’accesso veicolare sarà interdetto, mentre nelle restanti fasce orarie sarà consentito esclusivamente agli aventi diritto e ai veicoli autorizzati.

Al termine dei lavori verrà inoltre posta maggiore attenzione alla regolamentazione degli accessi e della sosta, anche per tutelare maggiormente la sicurezza dei tanti bambini e ragazzi che quotidianamente frequentano la
Biblioteca e la piazza.
“L’obiettivo è quello di intervenire non soltanto sulla pavimentazione, ma di contribuire complessivamente a rendere Piazza Savonarola più ordinata, sicura e pienamente fruibile, valorizzando uno degli spazi più frequentati del centro cittadino”, conclude Ghione.

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