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La situazione

Cairese, resta viva la pista Costantini. Si proverà a fare un innesto anche in attacco

Il club lavora per l'ex centrocampista dell'Imperia, vecchia conoscenza di Buttu, ma anche per provare a fare ancora qualcosa in avanti

Nicholas Costantini

Cairo Montenotte. La Cairese è partita con il piede giusto. L’esordio in campionato ha regalato ai gialloblù una vittoria larga, un 6-2 sul Vallescrivia che ha messo in evidenza le qualità del gruppo e la voglia dei tanti giovani a disposizione di mister Pietro Buttu. Tra questi anche Freccero, protagonista di un buon avvio di stagione, e Di Lucia, a segno nella goleada.

Una rosa che, però, non è ancora considerata completa. La società continua infatti a lavorare sul mercato con l’obiettivo di inserire un centrocampista e un attaccante, due pedine atte a dare ulteriore profondità all’organico. La prima per colmare la perdita di Castiglia, la seconda per avere un altro punto di riferimento offensivo con caratteristiche differenti.

Resta viva, in particolare, la pista che porta a Costantini. Un profilo che Buttu conosce bene, avendo lavorato con lui sia ad Albenga che a Imperia, conquistando in entrambi i casi il campionato di Eccellenza. Una trattativa dunque ancora da seguire, con i gialloblù che continuano a lavorare per provare a portare a Cairo il centrocampista classe 1987. Per l’attacco, invece, la ricerca prosegue. La squadra mercato cairese è al lavoro per individuare il profilo giusto e completare il reparto con un giocatore che possa rispondere all’identikit ricercato.

Sul fronte dell’infermeria, Facello ed Hernandez sono sulla strada del recupero. La Cairese, però, non vuole forzare i tempi: come spiegato dal tecnico gialloblù, l’obiettivo è riaverli a disposizione soltanto quando saranno recuperati al 100%, evitando rischi in questa fase iniziale della stagione.

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