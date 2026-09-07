Cairese fuori dalla coppa. Pietro Buttu: “Nulla da rimproverare, spero di avere rosa completata per l’inizio”

La Cairese viene eliminata dal Savona agli ottavi dopo i calci di rigore. Mister Pietro Buttu promuove però la partita della sua squadra. Una partita di lotta e giocata in inferiorità numerica nei tempi supplementari a causa dell’espulsione di Boveri al novantesimo. Come la scorsa settimana, l’allenatore esorta il club a completare l’organico. Manca un centravanti – anche in virtù dell’infortunio a Hernandez – e un sostituto di Castiglia.

“Partita combattuta – esordisce l’allenatore -. Un peccato uscire ai rigori. Nelle condizioni di oggi, non posso dire nulla alla squadra. Abbiamo battagliato fino alla fine giocando i supplementari in 10. Ho buone sensazioni per l’inizio del campionato. Ho un’ottima squadra e vogliamo fare bene. Manca qualcosa. La società sa che siamo contati anche per qualche infortunio”.

Su Oubakent schierato mezzala: “Non si tratta solo di lui. I giocatori devono giocare, faticare e mettersi a disposizione facendo quello che dice l’allenatore indipendentemente dalla posizione in cui si gioca. Oubakent è un giocatore di qualità. Come si è messe a disposizione Edoardo Capra, che ha corso fino al 120′, devono fare anche gli altri”.

Questione prima punta. Da quasi due anni la Cairese fatica a trovare il centravanti-boa. Hernandez può occupare quella casella ma ha caratteristiche diverse. E adesso è ai box per un infortunio. Buttu: “Ho parlato con la società. Serve un giocatore in più perché Hernandez ha un problema, speriamo non sia nulla di grave. La società sta lavorando e speriamo di poter completare la rosa per l’inizio del campionato”.

Domenica prossima, l’esordio in campionato al Brin contro la Golfoparadiso: “Facello può rientrare? Assolutamente no. Si è fatto male Gulli. Inoltre ha smesso Castiglia, serve un giocatore con le sue caratteristiche. L’arrivo di Turone non significa che ho cambiato idea su come comporre il centrocampo. Il portiere Bodrato è uscito per un colpo alla spalla ma sta bene. Sono contento di come ha battagliato la squadra e anche dei giovani”.