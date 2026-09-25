Cairese, ecco i centravanti: ufficiale Campisi in attacco, si lavoro al ritorno di Biancheri

La Cairese di mister Pietro Buttu potrà contare su un nuovo centravanti. Si tratta di Riccardo Campisi. Classe 2008 ex Chievo Verona, ha segnato parecchi goal nelle giovanili clivensi. Dalle parti del Brin viene descritto come una prima punta classica, come da tempo non se ne vedevano in gialloblù. Nello stesso reparto è tornato in gruppo Hernandez, che sta accelerando il recupero dall’infortunio. Sarà convocato.

Il club spera di riportare in squadra anche la punta Pietro Biancheri. Tra i protagonisti della salvezza in Serie D stagione 24/25, la punta si sta allenando agli ordini di mister Buttu. Ora è svincolato e ha richieste dalla quarta serie che sta valutando. Ieri non è passato inosservato alla presentazione della squadra in piazza.

Sembra sfumata, a centrocampo, la pista Costantini. Insomma, manca il regista e il club non vuole compiere scelte affrettate in un ruolo così delicato. A centrocampo, c’è comunque soddisfazione per l’inserimento di Alessandro Casazza e per le prove di Gulli, che ha già segnato, e di Turone, che si dimostra sempre jolly utile. Anche Facello dovrebbe presto rientrare in mediana.