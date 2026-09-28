Cairese, Campisi: “Bel gruppo, possiamo fare molto bene. Sono qui per migliorare”

Cairo Montenotte. Prima esperienza con la maglia della Cairese per Riccardo Campisi. L’attaccante classe 2008 è arrivato in gialloblù dopo le esperienze nel settore giovanile del Torino, al Cittadella e al Chievo Verona.

Proprio con il Chievo Verona, lo scorso anno, Campisi ha trovato anche l’esordio in Serie D. Ora una nuova avventura con la Cairese di Pietro Buttu.

Il giovane centravanti ha fatto il suo debutto in gialloblù nella sfida vinta 2-0 contro il Rivasamba. Campisi è entrato al 64’ al posto di Freccero. Un primo assaggio della nuova realtà, che lo ha convinto soprattutto per la compattezza del gruppo.

“Col gruppo mi sono trovato veramente molto bene. Si vede che è un gruppo di bravi ragazzi, che si vogliono bene e che giocano tutti insieme. Non ci sono cose sbagliate all’interno dello spogliatoio. È veramente un bel gruppo e sono convinto che quest’anno con questo spirito possiamo fare molto bene”.

Campisi parla poi del proprio percorso. L’attaccante ha sempre giocato nel reparto offensivo, anche se nel corso degli anni ha imparato a muoversi su tutto il fronte.

“Io ho sempre fatto la punta fin da piccolo, anche se spesso mi hanno fatto svariare, ma sempre sul fronte. Ho fatto da piccolo la regionale a Torino, poi mi sono trasferito in Under 17 al Cittadella. L’anno scorso sono arrivato a fine novembre al Chievo Verona, in cui ho fatto l’esordio in Serie D praticamente subito a dicembre”.

Il classe 2008 si descrive come una prima punta con caratteristiche tecniche particolari. Non vuole però limitarsi al ruolo di riferimento offensivo.

“Le mie caratteristiche sono quelle da prima punta, però mi piace tanto scendere a giocare. Mi considero più tecnico rispetto a una prima punta vera, ma mi manca ancora un qualcosa e quest’anno sono qui per migliorare su quei punti di vista lì”.

La Cairese ha iniziato bene il campionato. Dopo tre giornate sono arrivati sette punti. Campisi ha anche un obiettivo personale in termini realizzativi. Per il momento, però, preferisce non svelarlo.

“L’obiettivo ce l’ho, però non mi piace dirlo prima. È un numero che secondo me si può raggiungere, oltre logicamente all’obiettivo della società che è quello dichiarato”.

Nel corso della partita contro il Rivasamba, il giovane attaccante si è fatto notare anche per una giocata particolare. Una rabona cercando di servire Turone, autore poi del secondo gol.

Una giocata arrivata in maniera completamente istintiva. “Mi è venuto d’istinto. Visto che l’avversario stava intervenendo, mi sono reso conto che se avessi fatto un altro passo per passare di mancino me l’avrebbe presa e quindi ho provato a servire Turone che si stava inserendo in area anticipando il cross”.

Per Campisi è quindi iniziato il percorso con la Cairese. Il giovane attaccante cerca spazio, continuità e soprattutto crescita. La squadra di Buttu, intanto, ha raccolto sette punti nelle prime tre giornate e domenica prossima sarà impegnata sul campo della Genova Calcio.