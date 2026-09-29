Caduta in mare nella Vecchia Darsena a Savona: soccorsi mobilitati

Savona. E’ in fase di accertamento da parte della Capitaneria di porto l’infortunio avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Baglietto, nella Vecchia Darsena di Savona.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, intorno alle 18 e 30, una persona di origine polacca, mentre si trovava a bordo di una barca, sarebbe stato vittima di una caduta in mare.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, per l’uomo è stato disposto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Secondo quanto appreso, le sue condizioni non sono giudicate gravi.

In corso i riscontri per appurare l’esatta dinamica dell’incidente, che ha mobilitato la macchina dei soccorsi: non si esclude una possibile caduta accidentale, tuttavia le verifiche investigative sono ancora in atto.