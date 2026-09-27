Buttu esalta la Cairese: “Avevo bisogno di una squadra così, mi piace tantissimo”

Cairo. Vittoria meritata della Cairese che, tra le mura amiche del Brin, si impone per 2-0 contro il Rivasamba. Le reti di Gulli e Turone fanno felice mister Pietro Buttu al termine dei novanta minuti, contento di vedere la squadra gialloblù giocare esattamente secondo i suoi dettami.

“Abbiamo disputato una partita di livello – dichiara Buttu al termine della partita -. L’unico intoppo è stato Capra che in settimana ha avuto un piccolo fastidio al piede. L’abbiamo rischiato e poi cambiato subito, dispiace. Nonostante ciò, oggi la squadra ha disputato un’ottima prestazione contro una squadra organizzata e con valori importanti”.

“Questa squadra ha più margini di miglioramento – continua soddisfatto l’allenatore -. Contro la Sammargheritese abbiamo recuperato all’ultimo, oggi abbiamo dato continuità a quella prestazione. Manca ancora qualche defezione come Facello e Hernandez, per noi molto importante. Per Capra sarà solo un piccolo intoppo, poi quando hai fuori un giocatore come Turone, che è difficile lasciarlo in panchina come tanti altri. Sono sbilanciato dalla squadra, è forte non solo tecnicamente ma anche come spirito: mi rispecchia e sono molto soddisfatto“.

Su Gulli: “Non l’avevo mai allenato ma sono rimasto impressionato dal punto di vista caratteriale. Il gol di domenica scorso è andato a cercarlo perchè non voleva perdere. Lo spirito dell’allenatore e della squadra è quello lì. Su Campisi? Un ragazzo giovane con ottime qualità“.

Domenica prossima lo scontro con la Genova Calcio: “Ora godiamoci questa vittoria, di ritorno da San Margherita domenica la squadra era arrabbiata per non aver vinto, un segnale per me importante. Domenica prossima incontreremo Monteforte, uno degli allenatori più forti del nostro panorama. È un campionato da una tappa alla volta, molto duro ed equilibrato”.