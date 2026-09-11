Borgio Verezzi, Vaccarezza incontra il sindaco Dacquino: “Opere da 10mln di euro in fase di completamento”

Borgio Verezzi. Tappa a Borgio Verezzi per il consigliere regionale delegato Angelo Vaccarezza, che ha incontrato in Comune il sindaco Renato Dacquino. Sullo sfondo la scadenza del mandato amministrativo nella primavera del 2027: “Tema su cui il sindaco mi ha lasciato sapientemente in sospeso…” ha detto Vaccarezza, con l’incognita in merito ad una possibile ricandidatura del primo cittadino in carica.

“L’incontro è stata l’occasione perfetta per tracciare un bilancio estremamente concreto: il Comune è infatti in dirittura d’arrivo per il completamento di ben 10 milioni di euro in opere pubbliche” ha poi aggiunto il consigliere regionale. Tra queste, sicuramente, la realizzazione del nuovo sottopasso pedonale, i cui lavori sono iniziati il 16 febbraio 2026 e vedrà un collegamento tra via XXV Aprile e il tratto di lungomare da poco riqualificato.

E Vaccarezza sottolinea: “Per la località rivierasca è stato messo a punto un piano di investimenti ad ampio raggio che sta trasformando il paese attraverso interventi decisivi sulla viabilità e la sicurezza, la pedonalizzazione e la riqualificazione delle aree urbane, il rilancio degli impianti sportivi e la valorizzazione dell’edilizia scolastica”.

“Nei prossimi mesi questi importanti lavori verranno portati a termine e si aprirà la stagione delle inaugurazioni ufficiali”.

“Sarà un vero piacere tornare qui a festeggiare insieme al Sindaco, alla sua amministrazione e a tutta la comunità ogni singolo traguardo raggiunto per Borgio Verezzi” conclude.