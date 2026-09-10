Borghetto, lite a calci e pugni: coinvolto anche il padre di uno dei contendenti, intervento di carabinieri e soccorsi

Borghetto Santo Spirito. Momenti concitati nella serata di ieri (9 settembre), a Borghetto, dove, intorno alle 23, corso Europa è diventata teatro di una violenta lite tra due persone.

All’esterno di un locale etnico, infatti, si sono incontrati due gruppi di origine sudamericana e due persone hanno iniziato un’accesa discussione, pare per questioni pregresse.

Dalle parole si è passati velocemente ai fatti, tra calci e pugni. A quel punto, è intervenuto anche il padre di uno dei contendenti per difendere il figlio.

Il caos provocato ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno allertato le Forze dell’ordine e i soccorsi.

Sul posto, due ambulanze, rispettivamente della Croce Bianca di Albenga e di Pietra Soccorso, l’automedica del 118 e i carabinieri.

Mentre due dei partecipanti hanno rifiutato il trasporto e ricevuto medicazioni direttamente sul posto, per uno dei tre, un uomo di 41 anni, è stato necessario il trasporto in ospedale.

Nulla di grave, per fortuna: è stato accompagnato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.