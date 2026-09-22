Bonus badanti, Medusei (Futuro Nazionale): “No ai Rom e a stranieri-migranti”

Liguria. Il consigliere regionale Gianmarco Medusei (Gruppo Misto), esponente di Futuro Nazionale, ha chiesto alla Giunta chiarimenti riguardo alle categorie di vulnerabilità presenti nella domanda online del bonus badanti e ha chiesto se le categorie “migrante o di origine straniera” e “appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)” siano effettivamente presenti nella domanda online per il bonus badanti della Regione Liguria.

In caso positivo, Medusei ha chiesto alla Giunta di verificarne la necessità ed eventualmente eliminarle dalla domanda online.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto che con la dgr 345/2026 sono stati approvati, tra le altre misure, i bonus per assistenti per alleggerire le famiglie e garantire la necessaria assistenza personale per il mantenimento a domicilio. Nell’avviso non ci sarebbe, secondo Nicolò, un riferimento specifico alle categorie oggetto dell’interrogazione, in quanto ogni cittadino in possesso dei requisiti può avere accesso ai benefici.

Nella domanda online – ha specificato l’assessore – nella sezione dei dati anagrafici, è presente un campo denominato “svantaggio” che permette al richiedente, senza alcun obbligo, di selezionare una delle seguenti voci relative a indicatori generali del regolamento europeo: persona con disabilità, migrante o di origine straniera, appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom), senza dimora o colpito da esclusione abitativa, altro tipo di vulnerabilità, rifugiato, si rifiuta di fornire informazioni e/o nessuna vulnerabilità.

Nicolò ha sottolineato che tali informazioni sono di natura statistica e che non danno nessun vantaggio in termini di priorità o svantaggio in termini di esclusione, ma sarebbero informazioni totalmente neutrali ai fini dell’ammissibilità alla misura o al posizionamento in graduatoria. Nel caso in questione, secondo l’assessore si possono eliminare accogliendo la richiesta di Medusei.