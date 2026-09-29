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Boissano, l’amministrazione incontra i cittadini: appuntamento il 2 ottobre nella sala polivalente

La serata sarà dedicata "al confronto e al dialogo con la comunità"

Municipio Boissano Comune

Boissano. E’ in programma venerdì 2 ottobre alle 20.30 nella sala polivalente di Boissano l’incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale del sindaco Paola Devincenzi.

La serata sarà dedicata “al confronto e al dialogo con la comunità” e sarà “un’occasione per incontrarsi, condividere informazioni, illustrare le attività dell’amministrazione e raccogliere domande, proposte e suggerimenti dei cittadini”.

“La partecipazione di tutti è importante. Vi aspettiamo numerosi per un momento di confronto aperto e costruttivo”, concludono dal municipio boissanese.

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