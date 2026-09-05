Bobby Solo, Fiordaliso e tanti altri: tutto pronto per la quarta edizione di “Tutti nel Jukebox” ad Andora

Andora. Bobby Solo, Fiordaliso, le Suore di Bologna, Silvia Annichiarico e molti altri protagonisti saranno sul palco della quarta edizione di “Tutti nel Jukebox”.

L’appuntamento è per questa sera (sabato 5 settembre), alle 21.30, in Piazza Santa Maria. Nuovo restyling anche per la scenografia, che si è evoluta di edizione in edizione, con un’importante presenza di LED wall e videografica per accogliere gli ospiti presentati da Luca Galtieri, che avvierà il grande Jukebox per proporre al pubblico un viaggio nel tempo attraverso le canzoni più amate e ascoltate dagli anni ’60 agli anni ’90, tra musica italiana e internazionale.

Il grande show, presentato dallo storico inviato TV Luca Galtieri, punta su due interpreti che fanno parte della storia della musica e che, pur appartenendo a epoche diverse, hanno conquistato il pubblico: Bobby Solo, l'”Elvis Presley italiano”; Neja, regina della disco-dance degli anni ’90, interprete di Restless, The Game, Fairytale, Shock e molti altri successi; Fiordaliso, cantautrice pop italiana con oltre 6 milioni di dischi venduti; le Suore Bologna, fortemente ispirate allo spirito di Sister Act. Questa comedy band è una comunità di donne, madri, amiche e sorelle unite dalla musica per trasmettere gioia, forza e solidarietà dopo aver affrontato le sfide della vita. Le Suore Bologna fanno inoltre parte della Nazionale Calcio Suore Italiana.

Sul palco ci sarà anche Silvia Annichiarico, cantante, attrice e speaker radiofonica, storica protagonista di Quelli della Notte con Renzo Arbore e oggi speaker di RTL 102.5. Confermata inoltre la presenza di Franco Fasano, autore e compositore di grandi successi come Io Amo, Regalami un Sorriso, Mi manchi; di Marta Viola, che nel 2019 rappresentò l’Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023 è stata vincitrice di Io Canto Generation; di Paolo Zunino, patron dello storico Festival Rock Demenziale di Sanscemo, nella città di Torino, e di Marco Carena, protagonista da Sanscemo 1990 a Sanremo 1991 e successivamente del Maurizio Costanzo Show.

Per l’edizione 2026, spazio anche alla moda, con sfilata vintage in occasione delle cartellate di successi anni 60,70 e 80.

Tanti i collegamenti esterni con prestigiosi corrispondenti. Una serata musicale fra palco e platea, animata da un cast collaudato di ballerini e inviati-animatori come Giacomo Aicardi, Marco Anelli, DJ Enzo, Quelle di Un Certo Peso e la showgirl Luana Borgia.

È previsto inoltre un premio speciale alla canzone “Come prima”, dedicato al grande Tony Dallara. Il riconoscimento verrà consegnato alla moglie Patrizia e alla figlia Lisa Lardera-Dallara.

Sul palco di Piazza Santa Maria saliranno anche Sara Montella di Albenga, per la categoria interpreti, e Riccardo Cuccioletta di Roma, per la categoria cantautori, vincitori dei tre casting show che si sono svolti con successo nel corso dell’estate ad Andora.

L’anteprima “Tutti nel Jukebox” sarà come vuole la buona tradizione, alle 18, al Parco Aviatori, sotto l’archetto, si svolgerà l'”Incontro con gli autori”. Quest’anno protagonisti saranno Marco Carena, con il libro “Da Sanscemo a Sanremo”, e la showgirl e scrittrice Silvia Annichiarico, con il libro “Ma la notte… sì!: 60 anni di storia d’Italia visti con gli occhi della più famosa tra i meno famosi – Dietro le quinte”, scritto a quattro mani con la giornalista Gabriella Mancini presente anche lei ad Andora. La presentazione sarà curata da Luca Galtieri e Monica Napoletano.

Fra i partner di “Tutti nel jukebox” anche la nota Radio Jukebox e di ADN PLAY la piattaforma dove saranno pubblicati gli speciali on demand