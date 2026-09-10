Bmx Freestyle, il vadese Manuel Torello vola tra i Pro: settimo in Coppa del Mondo

Vado Ligure. Settimana da incorniciare per il Bmx rider Manuel Torello, classe 2008 di Vado Ligure, tesserato per la Polisportiva Quiliano Bike Speed Wheel e allenato da Alessandro Barbero.

Dopo l’esordio agli Europei di Darmstadt, dove ha chiuso al 26° posto sfiorando la semifinale, Manuel è stato nuovamente impegnato in Germania con la maglia azzurra della Nazionale Italiana.

Teatro della gara, dal 4 al 7 settembre a Wendelstein, tappa di Coppa del Mondo, un luogo che porta bene a Manuel: proprio qui lo scorso anno aveva conquistato il primo posto nella categoria Under 18.

Oggi, al salto tra i grandi, tra i professionisti, Manuel ha confermato tutto il suo talento conquistando la finale e chiudendo al settimo posto assoluto conquistando punti preziosi per il ranking mondiale e le future Olimpiadi.

Forse solo un sogno quello olimpico ma, dopo Wendelstein, fa sperare per il futuro. Orgoglio per Vado Ligure, per Quiliano e per tutta la Liguria.

Manuel Torello in azione