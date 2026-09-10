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Bravissimo!

Bmx Freestyle, il vadese Manuel Torello vola tra i Pro: settimo in Coppa del Mondo

Ottimo piazzamento ottenuto a Wendelstein con la maglia azzurra

Manuel Torello

Vado Ligure. Settimana da incorniciare per il Bmx rider Manuel Torello, classe 2008 di Vado Ligure, tesserato per la Polisportiva Quiliano Bike Speed Wheel e allenato da Alessandro Barbero.

Dopo l’esordio agli Europei di Darmstadt, dove ha chiuso al 26° posto sfiorando la semifinale, Manuel è stato nuovamente impegnato in Germania con la maglia azzurra della Nazionale Italiana.

Teatro della gara, dal 4 al 7 settembre a Wendelstein, tappa di Coppa del Mondo, un luogo che porta bene a Manuel: proprio qui lo scorso anno aveva conquistato il primo posto nella categoria Under 18.

Oggi, al salto tra i grandi, tra i professionisti, Manuel ha confermato tutto il suo talento conquistando la finale e chiudendo al settimo posto assoluto conquistando punti preziosi per il ranking mondiale e le future Olimpiadi.

Forse solo un sogno quello olimpico ma, dopo Wendelstein, fa sperare per il futuro. Orgoglio per Vado Ligure, per Quiliano e per tutta la Liguria.

Manuel Torello
Manuel Torello

Manuel Torello in azione

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