Blue economy, in Regione delegazione del Québec. Bucci: “Mare vocazione comune”

Liguria. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato oggi, nella sede di piazza De Ferrari, la delegazione istituzionale e imprenditoriale del Québec, in Liguria nell’ambito della missione “Naval Québec – Italy Mission 2026”, promossa da Naval Québec, che rappresenta gli interessi di oltre 1000 aziende della filiera navale della provincia canadese, con il sostegno e la co-organizzazione del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM).

La missione, che coinvolge rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e degli ecosistemi tecnologici del Québec, si sviluppa tra Genova e La Spezia e punta a rafforzare i rapporti industriali e istituzionali tra i due territori, favorendo nuove opportunità di collaborazione nei settori della cantieristica navale, della blue economy, della difesa e delle tecnologie marine, subacquee e autonome.

“Liguria e Québec condividono una forte vocazione marittima e possono mettere a sistema competenze, imprese, ricerca e innovazione – dichiara il presidente di Regione Liguria Marco Bucci -. La visita di questa delegazione è un’occasione concreta per rafforzare i rapporti con un ecosistema industriale importante come quello del Québec e per aprire nuovi canali per le nostre imprese, anche in un mercato strategico come quello nordamericano. Cantieristica, tecnologie marine, economia del mare e difesa sono settori nei quali la Liguria esprime competenze di assoluto livello. Un’attenzione particolare va rivolta al mondo subacqueo e alle tecnologie underwater, un ambito strategico per il futuro, nel quale ricerca e innovazione possono tradursi in nuove opportunità di crescita. Vogliamo quindi favorire lo scambio di know-how e la costruzione di partnership industriali capaci di rafforzare i nostri sistemi produttivi e tecnologici”.

Nell’ambito della missione, la delegazione del Québec ha incontrato questa mattina anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, presso l’NH Hotel Genova Marina, per un confronto dedicato alle opportunità di collaborazione e di sviluppo di relazioni tra il sistema economico ligure e quello del Québec.

“Un momento importante per mettere in connessione le nostre imprese con il mercato nordamericano e creare opportunità concrete per la blue economy – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Un’occasione resa possibile dal lavoro di squadra portato avanti da Regione Liguria in sinergia con il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Liguria International”.

La collaborazione tra Liguria e Québec si inserisce in un percorso già avviato dal DLTM attraverso il Memorandum d’Intesa siglato nel 2025 con la Fédération des chefs d’entreprises du Québec, finalizzato a promuovere innovazione, scambi commerciali e cooperazione in diversi settori strategici, tra cui tecnologie marine, automazione e sicurezza, energia e sviluppo sostenibile, logistica e trasporti.