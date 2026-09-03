Bergeggi, bisarca resta incastrata nella rotonda sulla via Aurelia: traffico in tilt

Bergeggi. Pomeriggio di disagi lungo la via Aurelia a Bergeggi.
Intorno alle 18, un bisarca è rimasta incastrata durante la manovra di inserimento nella rotatoria all’altezza dei bagni Playa de Luna.
Il mezzo è rimasto bloccato sull’Aurelia. L’episodio ha paralizzato la circolazione, creando da subito forti rallentamenti. Si registrano lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.
Le forze dell’ordine sono al lavoro per gestire la viabilità ed effettuare le manovre necessarie a liberare la sede stradale.
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