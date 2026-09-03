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Disagi

Bergeggi, bisarca resta incastrata nella rotonda sulla via Aurelia: traffico in tilt

Disagi e lunghe code a partire dalle 18 all'altezza dei bagni Playa de Luna

Generico settembre 2026
Foto Enzo Pugno

Bergeggi. Pomeriggio di disagi lungo la via Aurelia a Bergeggi.

Intorno alle 18, un bisarca è rimasta incastrata durante la manovra di inserimento nella rotatoria all’altezza dei bagni Playa de Luna.

Il mezzo è rimasto bloccato sull’Aurelia. L’episodio ha paralizzato la circolazione, creando da subito forti rallentamenti. Si registrano lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

Le forze dell’ordine  sono al lavoro per gestire la viabilità ed effettuare le manovre necessarie a liberare la sede stradale.

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