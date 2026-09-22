Beach Sprint di Sanremo, medaglia d’argento per Mattia Badano della LNI Savona

Sanremo. Nel fine settimana del 19 e 20 settembre si sono svolte a Sanremo le regate del Trofeo dei Presidenti 2026 riservate alla specialità Beach Sprint del Coastal Rowing.

La gara, aperta alle categorie Allievi e Cadetti con la partecipazione estesa anche agli Under 17, si è disputata nella specialità neo-olimpica che combina due tratti di corsa sulla spiaggia (partenza e arrivo) ed una parte a remi su speciali barche da mare aperto, con un mix di sforzi che risulta alquanto impegnativo per gli atleti.

Il Gruppo Canottaggio della Lega Navale di Savona era rappresentata soltanto dall’atleta Mattia Badano, unico under 17 secondo anno della squadra che, pur essendo all’inizio dell’attività agonistica, si è ben comportato ottenendo nel singolo un secondo posto, dietro a Giacomo Frigerio e davanti a Giulio Cesare Luraschi, entrambe portacolori della Canottieri Lario.

Ma va detto che sulla barca di Mattia è andato fuori uso il carrello scorrevole, senza il quale ha dovuto vogare di sole braccia, privo della spinta delle gambe, vale a dire di metà della potenza di voga con la quale forse avrebbe potuto ottenere il primo posto: l’atleta savonese ha accettato sportivamente il risultato consapevole che ha comunque fatto una positiva esperienza nella specialità del Beach Sprint.

Giulio Boatini, Mattia Badano, Paola Malinconico, Federica Perata