Baykar Piaggio, Uilm: “Su risorse, piano industriale e ordini c’è l’impegno dell’azienda”

Villanova d’Albenga. “Francamente troviamo poco comprensibile l’atteggiamento di qualche organizzazione sindacale che fa inutile disinformazione priva di fondamenta. Il 1 luglio scorso c’è stato un confronto con i sindacati dal quale è emerso che, allo stato attuale, non sussistono elementi di preoccupazione né dal punto di vista industriale né da un punto di vista di ordini. In quell’occasione l’azienda ci ha evidenziato di aver già impegnato 118 milioni di euro a fronte dei 65 milioni inizialmente previsti. Questo denota la serietà della società che non si è tirata indietro di fronte ad un impegno economico che intende proseguire”.

Lo dichiarano le segreterie provinciali Uilm di Genova e Savona sulla situazione di Baykar Piaggio, con riferimento alle preoccupazioni espresse dalla Fiom Cgil.

“Alla Uilm non risulta che marzo 2027 segnerà la fine delle coperture economiche governative previste per i primi due anni. Da dove prendono queste informazioni? A noi risulta, inoltre, che il Governo non abbia dato nemmeno una lira alla Baykar Piaggio. Nonostante ciò l’azienda sta portando avanti autonomamente le commesse dell’Amministrazione statale e lo sviluppo dei propri prodotti” aggiunge ancora il sindacato.

“Vorremmo ricordare a costoro che per accedere a dei finanziamenti (tipo la 808) e per acquisire delle commesse è necessario partecipare a dei bandi. Non ci risulta, inoltre, alcun ridimensionamento occupazionale. Al contrario, le assunzioni stanno proseguendo e l’organico attuale è di circa 688 dipendenti, e non di 500 come sostenuto da qualcuno. La Uilm non si presta ad un gioco simile. Siamo gente responsabile che si è battuta concretamente per consentire a Piaggio di uscire dall’Amministrazione Straordinaria, a cui bisogna dare una prospettiva di rilancio industriale e produttivo”.

“Non vorremmo ritornare al passato perché non ci sarebbe più nessun’ancora di salvezza. Si rendono conto questi soloni del sapere che con certe affermazioni rischiano di far scappare i privati che stanno dando ordini alla Piaggio? Per quanto riguarda la joint venture Baykar – Leonardo, prima o poi ci sarà data comunicazione di questo accordo senz’altro positivo per la Piaggio. Unica cosa certa è che la sede legale sarà a Villanova d’Albenga”.

“Infine, il piano industriale ci è già stato annunciato in molti modi, se si ritiene di fare un incontro con il Governo ben venga ma non certamente per discutere di nuovo di quello ma per vedere se esistono dei bandi a supporto dell’azienda” concludono le segreterie territoriali della Uilm.