Baykar Piaggio, l’assessore Piana in Consiglio regionale: “Collaborazione con Leonardo e pattugliatore coste sono segnali di rilancio”

Villanova d’Albenga. Il futuro industriale e occupazionale di Baykar Piaggio tra i punti in discussione nella seduta odierna del Consiglio regionale.

Il consigliere Andrea Orlando (Pd) ha ripercorso gli ultimi passaggi di Piaggio Aerospace, storica eccellenza del comparto aeronautico ligure, con siti produttivi a Villanova d’Albenga e a Genova, acquisita dal gruppo turco Baykar nel 2025. Secondo Orlando, dopo un anno dall’acquisizione ufficiale, le organizzazioni sindacali di categoria hanno espresso una crescente preoccupazione per l’assenza di segnali concreti di rilancio.

Il consigliere ha quindi chiesto alla Giunta di verificare il mantenimento degli obiettivi di strategia industriale, e in particolare, di verificare la conferma degli impegni occupazionali e produttivi della nuova proprietà in relazione ai siti liguri. Orlando ha detto che la soluzione migliore sarebbe stata l’acquisizione dell’azienda da parte di Leonardo.

L’assessore allo sviluppo economico Alessio Piana ha risposto che Piaggio Aerospace rappresenta una parte importante del patrimonio produttivo e professionale del territorio e ha ribadito che è doveroso continuare a seguire con attenzione il percorso della nuova proprietà, che negli ultimi mesi ha avviato attività importanti, tra cui l’assunzione di giovani e corsi di formazione.

Piana ha aggiunto che la Regione ha ascoltato le rappresentanze sindacali e che valuta con moderato ottimismo le collaborazioni con Leonardo e altre iniziative, come la realizzazione di un pattugliatore per il controllo delle coste. Piana ha inoltre assicurato che la Regione mantiene il dialogo costante con azienda, sindacati e Governo.