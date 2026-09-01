Basket, sfida di lusso al Palaravizza di Alassio tra Derthona e Antibes

Alassio. La grande pallacanestro internazionale approda in Riviera per un appuntamento dal sapore unico. Sabato 5 settembre, alle ore 19:30, il parquet del palazzetto sportivo comunale di Alassio ospiterà una sfida di altissimo livello tra i piemontesi del Derthona Basket e i francesi dell’Antibes. Un test amichevole di lusso pensato per affinare gli ultimi automatismi tattici e testare la condizione fisica in vista dell’imminente avvio dei rispettivi campionati e degli impegni nelle coppe europee.

L’evento rappresenta una vera e propria primizia per il territorio ligure ed un’occasione straordinaria per tutti gli appassionati, che avranno il privilegio di osservare da vicino atleti di caratura internazionale e schemi di alto profilo.

Ad accogliere la sfida sarà un Palaravizza completamente rinnovato. L’impianto comunale alassino gestito dalla società partecipata Gesco ha recentemente completato importanti interventi di riqualificazione e manutenzione ordinaria, confermandosi una struttura all’avanguardia e pronta ad ospitare manifestazioni sportive di grande richiamo.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Per la nostra città si tratta di un’opportunità davvero unica, pensata specialmente per i giovani cestisti dei vivai locali che questa stagione hanno raggiunto risultati veramente brillanti e che potranno vedere all’opera i propri beniamini. L’obiettivo di questo incontro è trasformare il Palaravizza in un catino d’entusiasmo, ponendo le basi affinché la grande pallacanestro possa essere protagonista di primo piano nel nostro territorio”.

Per favorire la massima partecipazione di pubblico, gli organizzatori hanno garantito prezzi d’ingresso estremamente contenuti. Il botteghino del palazzetto sarà operativo a partire dalle ore 18:15 del giorno della gara.