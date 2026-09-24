Basket Loano, coach Volpi confermato alla guida della Prima Squadra DR2

Loano. Il Basket Loano ha comunicato che la guida della Prima Squadra DR2 sarà nuovamente affidata a coach Alessio Volpi, che ricoprirà anche il ruolo di Capo Allenatore della formazione Under 19 e sarà collaboratore all’interno dello Staff Tecnico della formazione Under 14.

Tecnico classe 1999, Volpi si appresta ad affrontare la sua quarta stagione da Capo Allenatore e la terza alla guida della Prima Squadra, con già due vittorie di campionato alle spalle.

Questo il commento di Volpi alla società biancorossa: “Quest’anno abbiamo unito il gruppo Under 19 e quello della Prima Squadra e sono ormai tre settimane che ci alleniamo insieme. Per i ragazzi dell’U19 è un’opportunità importante per confrontarsi quotidianamente con giocatori più grandi ed esperti, alzare il livello degli allenamenti e iniziare ad affacciarsi sempre di più al mondo senior. Per i senior, invece, significa avere ogni giorno nuovi stimoli, più competitività e la responsabilità di essere un punto di riferimento per i più giovani. Lavoriamo duro, pretendiamo tanto e sappiamo che la strada è ancora lunga. Il nostro obiettivo non è solo vincere partite, ma costruire giocatori, creare un gruppo e dare continuità al futuro di questa società. Forza Löa”.