Basket, applausi ad Alassio per Derthona e Antibes

Alassio. Davanti a duna bellissima cornice di pubblico Bertram Derthona e Antibes Sharks hanno dato vita a un incontro piacevole che è servito alle due squadre per affinare gli automatismi in vista dei rispettivi campionati.

Finisce 95-79 la quarta uscita preseason dei Leoni disputata al PalaRavizza di Alassio per tributare un omaggio ai tanti appassionati liguri del Derthona, che anche stavolta hanno risposto presente nella gara organizzata dal Derthona insieme alla Pallacanestro Alassio e con il patrocinio del Comune di Alassio. La squadra bianconera offre una prova gradevole di fronte ai francesi di Antibes, costretti a rincorrere dalla metà del primo quarto in avanti una Bertram prolifica a livello realizzativo, concentrata in difesa e che trova ottime risposte dai giovani aggregati fatti giocare con assiduità da coach Fioretti.

“Siamo contenti di aver potuto organizzare un evento che in Liguria è difficile da vedere e siamo felicissimi di aver potuto ulteriormente fidelizzare il bellissimo lavoro che Derthona sta facendo nella nostra Regione. Avere nel nostro palazzetto seicento persone che hanno goduto di questo spettacolo ci da ulteriore stimolo per la nuova stagione sia nel settore maschile che nel settore femminile. Ringraziamo Derthona per la fiducia, Antibes per essere gia alla seconda presenza nel nostro palazzetto, lo Staff della nostra società che ha contribuito alla realizzazione dell’evento, il pubblico, le società limitrofe che sono accorse all’incontro, il Comune di Alassio e la Gesco.” dichiarano i dirigenti alassini.

Bertram Derthona Tortona – Sharks Antibes 95-79

(28-23, 54-41, 75-63)

Derthona: Hubb 19, Pecchia 2, Dalla Cia 2, Pasquazzi, Zumstein 7, Wilkinson 7, Bortolani 17, Olejniczak 12, Maddox 15, Gazzotti 3, Jallow 11, Durham n.e.. All. Fioretti.

Antibes: Diaz 3, Veras, Tchouaffè 10, Castlin 6, Miller 6, Lomby, Parmentelot 8, Boyer 12, Golitin 11, Sakic 14, Williams 9. All. Jackson

Arbitri: Gonella, Rezzoagli, Lucotti.