Baseball: due belle vittorie per la Cairese Under 12 in Coppa Piemonte

Cairo Montenotte. Nella terza giornata di Coppa Piemonte Under 12, a cui partecipano anche le società liguri, la Cairese porta a casa due belle vittorie contro i pari età di Boves e Sanremo.

Nel primo incontro, avversari i piemontesi, i biancorossi partono subito forte, non concedendo nulla in difesa per 2 inning con Veglia sul monte e segnando punti importanti in attacco. Al terzo inning sale sul monte Ghione che prima chiude la difesa subendo un solo punto, poi in attacco realizza un fuoricampo portando il punteggio sul 8-1.

Il Boves prova a rimontare ma la Cairese è brava a contenere il ritorno degli avversari continuando a fare punti anche con i nuovi entrati Baccino e Ricci e alternando sul monte Nicoletti, Maio e poi Cavallaro per chiudere definitivamente con la vittoria netta per 13-8.

Nel pomeriggio la seconda sfida, questa volta contro il Sanremo, anche loro reduci dalla vittoria nel match delle 13 contro Boves.

Il manager cairese Bellino rivoluziona la formazione, dando spazio a chi non aveva avuto l’opportunità di giocare il primo match, ma il risultato non cambia, con una bella vittoria per 10-9, seppur con una dinamica completamente diversa.

La Cairese, infatti, realizza i suoi 10 punti con due big inning da 5 punti. Al secondo inning con i punti segnati da Ricci, Malatesta, Barricella, Gaudino e Suffia e al sesto con i punti segnati da Pioppo, Ghione e ancora Ricci, Malatesta e Barricella, autore di un fuoricampo interno.

Il Sanremo prova a recuperare segnando quasi tutte le riprese e presentandosi sotto di 3 punti all’ultima. Ai matuziani però non riesce l’impresa anche grazie alle ottime giocate difensive dei fratelli Quattrocchi.

“Due successi che vanno oltre il risultato in se stesso – commenta il manager Bellino – perché ottenuti portando avanti la filosofia che ha caratterizzato tutta la stagione, quella di fare il possibile per dare un’opportunità a tutti i giocatori, grande o piccola che sia. Cosa non sempre semplice da realizzare tenendo conto delle dinamiche di gioco e delle esigenze dettate dai regolamenti, ma che ha permesso di costruire un gruppo numeroso ed affiatato”.

Prossimo appuntamento sabato 3 ottobre a Boves per poi concludere l’esperienza in coppa con un triangolare a Cairo sabato 17 ottobre.