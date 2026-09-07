Baseball: Cairese protagonista e vincente nella prima edizione del Torneo dell’Adriatico

Riccione. Dopo la mancata qualificazione ai playoff, per la Cairese seniores l’obiettivo era chiaro: giocare il più possibile, ritrovare entusiasmo e mettere fieno in cascina in vista della prossima stagione.

I ragazzi guidati da coach Ferrer hanno letteralmente dominato la prima edizione del Torneo dell’Adriatico, disputato a Riccione, chiudendo la competizione con un percorso perfetto: 5 vittorie su 5 partite e la coppa alzata al cielo. Eppure, alla vigilia, il risultato non era certamente la priorità. La Cairese si è presentata al torneo senza particolari aspettative, con il solo intento di dare il massimo su ogni pallina, giocare con entusiasmo e, soprattutto, divertirsi, senza pensare troppo al risultato finale.

Sul campo, però, si è vista una squadra determinata, concentrata e soprattutto libera mentalmente. Tutti gli effettivi hanno dato il proprio contributo, permettendo alla Cairese di esprimere un baseball di grande qualità per tutta la durata del torneo. A fare la differenza sono stati un monte di lancio solido e una difesa praticamente impeccabile, capaci di concedere appena 3 punti in tutto il torneo. Numeri straordinari ai quali si aggiunge un attacco straripante, capace di mettere a segno ben 54 punti complessivi.

Un dominio certificato anche dai risultati:

Cairese – Trento: 13-3

Cairese – Ponzano Veneto: 11-0

Cairese – Rimini 86: 10-0

Semifinale: Cairese – Riccione: 10-0

Finale: Cairese – Trento: 10-0

Per i valbormidesi sono stati tre giorni intensi e particolarmente appaganti, capaci di regalare entusiasmo, nuova linfa e, soprattutto, indicazioni importanti in vista del futuro. La vittoria del torneo rappresenta infatti un ottimo punto di partenza per costruire la prossima stagione, con una squadra che ha dimostrato di avere qualità, carattere e voglia di continuare a crescere.

Il tecnico Ferrer per questa trasferta aveva a disposizione: Anez Medina, Baccino Fabio, Bloise Patrick, Bussetti Enrico, De Bon Francesco, De Los Santos Bautista, Estrada Guzman Ferruccio Roberto, Franchelli Davide, Gabbani Achille, Garra Michele, Gandolfo Guido, Marenco Leonardp, Sechi Marco.

Il prossimo appuntamento è già fissato per il weekend del 19 e 20 settembre, quando la Cairese scenderà nuovamente in campo a Parma per il Torneo Quadrifoglio.

Festeggiamenti dopo l’esordio vincente

Formazioni di Trento e Cairese in finale

Manifesto della competizione