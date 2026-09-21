Baia Alassio, il pareggio contro l’Albingaunia fa pensare Sardo: “Sono deluso, troppa confusione in campo”

Alassio. Il pareggio per 2-2 tra Baia Alassio e Albingaunia porta qualche ripensamento dalle parti della panchina delle vespe. Per niente soddisfatto al termine dei 90 minuto mister Sardo che, nonostante ha visto la sua squadra andare in vantaggio due volte, ha notato un calo di concentrazione da matita rossa. Dopo la seconda rete di Castagna ad inizio secondo tempo infatti, i gialloneri hanno staccato la spina, regalando diverse occasioni da gol ai bianconeri lasciandogli il pallino del gioco in mano.

“Sapevamo che sarebbe stato un derby intenso – dichiara mister Sardo -, però non mi è proprio piaciuta la squadra. Non è stato fatto quasi nulla di quello provato fin dal 3 di agosto. Sono deluso di questo, marco un punto contro una squadra che è venuta a prenderci in modo deciso, che sapevamo essere organizzata, ma dobbiamo analizzare questa partita a 360 gradi“.

“Se non utilizziamo la nostra qualità quando ci arrivano forte in pressione, siamo più scarsi di loro – continua l’allenatore -. Per caratteristiche, dobbiamo mettere in condizione giocatori come Garibbo, Beluffi, Faedo e Castello di giocare a calcio. Oggi non l’abbiamo fatto, tanta confusione dal portiere in poi. Ci siamo spaventati, non capisco di cosa. Dobbiamo dare una svolta”.

Per l’allenatore non si può vedere il bicchiere mezzo pieno. Superata l’onda d’urto iniziale di un’Albingaunia fin da subito in partita, Castagna trova il primo gol. Non basta però per l’allenatore: “È un’aggravante. L’inerzia iniziale della partita era dell’Albingaunia ma noi siamo riusciti a segnare. Ad un primo tempo equilibrato si contrappone un secondo tempo dove facciamo subito gol e poi spegniamo la luce. Oggi non può essere positivo essere andati per due volte in vantaggio. Tante prove insufficienti dei singoli, entreremo più nei dettagli in settimana su questo”.

In campo la Baia si è sistemata con un 4-4-2 offensivo, non sfruttato a pieno come avrebbe voluto Sardo: “Con una formazione così bisogna essere più determinanti in avanti. Abbiamo servito pochi palloni e male. Se pensiamo di giocare a lanci lunghi del portiere sulle punte non andiamo lontano, non è quello che vogliamo fare. Una squadra offensiva deve sapere anche difendere, voglio sacrificio dal primo uomo in attacco fino al difensore centrale. È il caso che chiunque si senta in discussione, chi non va bene si siederà e giocherà un altro“.