Savona. Si è svolta nel pomeriggio, nella suggestiva cornice di Piazza del Brandale a Savona, la cerimonia di passaggio di consegne al vertice della Capitaneria di Porto.

Il Capitano di Vascello Agostino Petrillo ha assunto ufficialmente l’incarico di Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto, subentrando al Capitano di Vascello Matteo Lo Presti.

Prima di assumere la guida della Capitaneria di Porto di Savona, il Capitano di Vascello Agostino Petrillo ha prestato servizio negli ultimi anni presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. In passato è stato al timone della Capitaneria di Portoferraio e ha accumulato una vasta esperienza ricoprendo incarichi di rilievo nelle sedi di Trieste e Civitavecchia.

Il percorso professionale di Petrillo include inoltre importanti esperienze istituzionali a Roma, dove ha lavorato nello Stato Maggiore della Marina e all’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre ad aver guidato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi tra il 2007 e il 2009.

All’evento, tenutosi questo pomeriggio alle 18, hanno preso parte autorità civili e militari, tra cui il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale Paolo Ripamonti.