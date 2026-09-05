AVS: “Per Greco maxi-stipendio, per i dipendenti di Liguria Digitale neppure l’adeguamento contrattuale”

Genova. “L’ennesima super-poltrona regalata da Bucci evidenzia la disparità di trattamento tra gli amici del presidente e le persone normali, in questo caso i lavoratori di Liguria Digitale. Se all’amministratore unico Pier Paolo Greco viene riconosciuto uno stipendio da oltre 154 mila euro annui, a fronte degli attuali 37 mila dichiarati sul sito dell’azienda, il personale dell’azienda pubblica si vede respinto l’adeguamento salariale legato al carovita”. Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS, criticano duramente il maxi aumento dell’indennità per l’amministratore unico di Liguria Digitale.

“Gli aumenti contrattuali scattati a giugno sono assorbiti, ossia non erogati, nonostante più volte sollecitati dai sindacati dei lavoratori. Lavoratori a cui nel 2013 era stato ridotto il buono pasto da 10 a 7 euro e per cui Bucci non si è certo attivato per riportarlo al valore originario. È il modello Bucci: ricchi privilegi per i fedelissimi, poco o nulla per tutti gli altri”, aggiungono.

“Il centrodestra ligure ha letteralmente regalato 117 mila euro in più all’anno a un esponente di spicco della maggioranza, già premiato in passato con considerevoli riconoscimenti, tra cui l’anno scorso l’incarico da 264 mila euro per la consulenza legale alla presidenza Bucci. Il solito sistema di potere che governa la Regione da undici anni, premiando i sostenitori e punendo la gente comune, che deve fare quotidianamente i conti coi tagli ai servizi e coi sacrifici economici imposti da questa Giunta, a partire dalla sanità pubblica in perenne difficoltà”, denunciano Candia e Casella.